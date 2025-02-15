Замок у озера и поддержка ВСУ: как живут внучки Горбачева в Германии

Внучки последнего президента СССР Михаила Горбачева 45-летняя Ксения Горбачева и 37-летняя Анастасия Вирганская давно переехали из России в Германию, сообщает SHOT .

Они до отъезда в ФРГ долгое время жили в РФ. Девушки окончили МГИМО и проживали на Рублевке в особняке и в квартире номенклатурного дома на улице Косыгина в Москве общей площадью 300 кв. м. Внучки Горбачева постоянно мелькали в светской хронике. Также Анастасия считалась самой завидной невестой столицы.

В 2010-х годах девушки окончательно переехали в Берлин. Сегодня старшая, Ксения, ведет в Германии бизнес. Она продвигает магазин коллекционных вин ViniGrandi, который основал ее отчим. После начала спецоперации торговая точка устроила распродажу водки с желто-синей этикеткой Zelensky. Они также написали в соцсетях, что средства от продажи пойдут на поддержку Украины.

Младшая внучка, Анастасия, работает управляющим директором двух структур отчима. Этот бизнес связан с грузоперевозками. Ее муж, Дмитрий Зангиев, — музыкант. Он играет в берлинской психоделик-дум-хард-рок-группе Abanamat. Недавно группа записала песню Stop War in Ukraine, при этом деньги, собранные со слушателей, также направляются на Украину.

Внучки Горбачева продали 300-метровую квартиру в российской столице. А в Баварии они прообрели исторический замок Хубертуса. Особняк площадью 570 кв. м расположен на берегу горного озера Тегернзе. За жилье они отдали 7 млн евро.

Кроме того, возможно, в Берлине есть квартира по адресу винотеки Ксении. Она находится в историческом здании на Констанцерштрассе.