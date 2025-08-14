Замминистра по содержанию территорий оценил благоустройство Подольска

сегодня в 11:11

Подольск с рабочим визитом посетил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич. По ямочному ремонту Волосевич отметил высокие темпы выполнения работ. На сегодня программа реализована на 75%. Работы планируют завершить в августе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Совместно с первым заместителем главы Г. о. Подольск Александром Мамлай Волосевич проверил ход работ по благоустройству дворовых территорий, пешеходных коммуникаций и ямочному ремонту.

В текущем году в городском округе проведут комплексное благоустройство 26 дворовых территорий. Больше половины из запланированного объема работ уже выполнены. Волосевич оценил благоустройство двора возле дома 7 на улице 43-й Армии, где обустроят парковку, тротуары и пешеходные зоны

В этом году Подольск вошел в число муниципалитетов, где построят наибольшее количество народных троп. В программу включены 28 объектов, из них 13 уже заасфальтировали.

Обновленные удобные маршруты появятся в микрорайонах Кузнечики, Межшоссейном, Парковом, Шепчинки, Южном, Высотном, Кутузово, Юбилейном и других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.