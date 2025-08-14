Замминистра по содержанию территорий оценил благоустройство Подольска
Фото - © Пресс-служба администрации Подольска
Подольск с рабочим визитом посетил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Всеволод Волосевич. По ямочному ремонту Волосевич отметил высокие темпы выполнения работ. На сегодня программа реализована на 75%. Работы планируют завершить в августе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Совместно с первым заместителем главы Г. о. Подольск Александром Мамлай Волосевич проверил ход работ по благоустройству дворовых территорий, пешеходных коммуникаций и ямочному ремонту.
В текущем году в городском округе проведут комплексное благоустройство 26 дворовых территорий. Больше половины из запланированного объема работ уже выполнены. Волосевич оценил благоустройство двора возле дома 7 на улице 43-й Армии, где обустроят парковку, тротуары и пешеходные зоны
В этом году Подольск вошел в число муниципалитетов, где построят наибольшее количество народных троп. В программу включены 28 объектов, из них 13 уже заасфальтировали.
Обновленные удобные маршруты появятся в микрорайонах Кузнечики, Межшоссейном, Парковом, Шепчинки, Южном, Высотном, Кутузово, Юбилейном и других.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.