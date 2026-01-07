Замминистра обороны России Алексей Криворучко поучаствовал в «Елке желаний»
Фото - © РИА Новости
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко поучаствовал во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Ему досталась открытка семилетней Арины из Москвы, которая мечтает о велосипеде.
Девочке нравится рисовать. Во время исполнения желания Арина вместе с мамой пришла в Центральный парк «Патриот» в Московской области. Там для них организовали мастер-класс по художественному творчеству.
В нем поучаствовал педагог Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Подарок от Криворучко Арине передал директор Центрального парка «Патриот» Игорь Барсков.
«Елку желаний» проводят в военных частях и гарнизонах в разных регионах РФ. В ней участвуют командиры, начальники, офицеры и члены семей военных.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил новогодние мечты троих детей в рамках «Елки желаний». 13-летнего Диму из Серпухова сводили на экскурсию в кабину поездка «Иволга». 11-летнему Сереже из Солнечногорска подарили велосипед, а четырехлетнему Вите из Новоазовска в ДНР — набор игрушек с персонажами «Щенячьего патруля».
««Елка желаний» — это шанс подарить радость детям, которым нужна особая забота, и напомнить нам всем, как важно верить в чужие мечты и помогать им сбываться», — отметил Воробьев.
