Андрей Воробьев исполнил новогодние мечты детей в рамках акции «Елка желаний»

«Елка желаний» — это шанс подарить радость детям, которым нужна особая забота, и напомнить нам всем, как важно верить в чужие мечты и помогать им сбываться», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Диме из городского округа Серпухов 13 лет. Подросток несколько лет мечтал оказаться в кабине машиниста. Для Димы организовали экскурсию в кабину поезда «Иволга», машинист которого подробно рассказал и показал подростку как управлять составом.

11-летний Сережа из Солнечногорска учится дома из-за проблем со здоровьем. Он увлекается рисованием, лепкой и пением. Давней мечтой мальчика был собственный велосипед. Сережа пробовал кататься на папином, но тот был слишком велик для него. Теперь у мальчика есть собственный велосипед, который идеально подходит ему по размеру. Младшему брату Сережи, 9-летнему Диме, подарили конструктор.

Четырехлетний Витя из Новоазовска (ДНР) мечтал о наборе игрушек с персонажами «Щенячьего патруля». Его желание исполнил лауреат премии «Мы рядом. Доброе дело» Денис Андрончик. Он передал подарки Вите и его сестрам Ане и Лере, а также угостил сладостями всех детей из группы детсада, где работает мама мальчика.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.