Замминистра науки РФ посетила Гжельский государственный университет в Раменском

В рамках насыщенной программы рабочего визита заместителя министра науки и высшего образования РФ Ольги Петрововой в Гжельский государственный университет в Раменском округе состоялось обсуждение ключевых вопросов, касающихся повышения качества образования и стратегического развития туризма в Гжели. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе с коллегами из Cosmos Hotel Group и Объединения «Гжель» Ольга Петрова ознакомилась с уникальной инфраструктурой ГГУ — вуза, где традиции русского художественного наследия гармонично сочетаются с технологиями цифровой эпохи.

Гости побывали в мастерских, где студенты с большой любовью и мастерством создают неповторимые изделия гжельской керамики, продолжая многовековые традиции промысла. Особое впечатление произвел музей университета, бережно хранящий историю этого уникального искусства и ремесла, являющегося визитной карточкой региона.

Как было отмечено в ходе визита, в Гжельском университете выстроена эффективная экосистема, обеспечивающая тесную связь теоретического обучения с практической деятельностью. Благодаря непосредственной близости к предприятию «Объединение Гжель», будущие специалисты получают возможность применять полученные знания на практике с первого дня обучения, интегрируясь в реальный производственный процесс.

Подводя итоги визита, Ольга Петрова высоко оценила потенциал Гжельского государственного университета, назвав его ярким примером академически сильного, культурно значимого и социально ответственного образовательного учреждения.

В рамках встречи у студентов ГГУ была уникальная возможность задать все интересующие их вопросы заместителю министра.

Данная встреча стала важным событием в жизни ГГУ и дала новый импульс развитию вуза в соответствии с современными тенденциями профессионального образования.

