Заммэра Ракова сообщила о росте средней продолжительности жизни в Москве

Москва — один из регионов России, где самая высокая продолжительность жизни. Около 58 тыс. жителей мегаполиса перешагнули через отметку возраста 90 лет, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Еще около 1 тыс. жителей столицы исполнилось 100 лет. Мегаполис располагает к тому, чтобы люди вели активный образ жизни, а также достигали долголетия, подчеркнула Ракова.

«Развитая медицина, комфортная городская среда и проект «Московское долголетие» создают условия для заботы о здоровье и своем будущем. Проведённое недавно исследование, охватившее более 1,6 тысячи москвичей старше 45 лет, показало, что участники проекта внимательнее следят за своим здоровьем. С развитием «Московского долголетия» в городе формируется культура ответственности человека за качество его жизни», — отметила заммэра.

В столице России проживает минимум 412 тыс. жителей в возрасте от 80 лет. 58 тыс. из них — более 90 лет. Около 1 тыс. москвичей уже отпраздновали 100-летний юбилей. Таким образом средняя продолжительность жизни в мегаполисе увеличилась до 79 лет, подчеркнула Ракова.

Было проведено исследование вместе с аналитическим центром НАФИ. Согласно ему, 9 из 10 жителей Москвы уверены — только их действия и решения влияют на продолжительность жизни. При этом они не считают, что этот показатель как-либо зависит от внешних обстоятельств или генетики.

Опрошенные участники «Московского долголетия» подчеркнули, что проект дает им возможность поддерживать на высоком уровне ментальное и физическое здоровье, приспосабливаться к новой социальной роли после ухода на пенсию, а также развивать навыки планирования.

В рамках программы предлагаются около 40 различных направлений, например, спортивных, образовательных, творческих. Еще есть клубы по интересам, активности для организации досуга — там можно заниматься рукоделием, хоровым пением. Благодаря им можно улучшить память, работу мозга, уменьшить уровень стресса.

Например, 98-летняя Евгения П. увлекается йогой. Также она занимается суставной гимнастикой и интеллектуальными играми.

98-летний долгожитель Владимир К. обучает москвичей игре в шашки в центре московского долголетия. 90-летняя Валентина С. увлекается танцами и музыкой, поэтому чувствует себя такой же активной, как и в юности.

Участники проекта «Московское долголетие» имеют возможность ходить на занятия в почти 1,3 тыс. городских организаций. Помимо этого, в мегаполисе сформирована сеть из 141 центра московского долголетия.

Их создали по единому стандарту. Такие центры могут использовать люди с разными интересами и запросами.

Присоединиться к проекту можно в любом центре московского долголетия, центре Госуслуг «Мои Документы» или в интернете на сайте mos.ru.