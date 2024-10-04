Замглавы Рузского округа Тамара Пирогова провела рейд в Лызлово

сегодня в 10:04

Заместитель Главы Рузского городского округа Тамара Пирогова посетила деревню Лызлово, где готовится площадка для занятий воркаутом. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Она осмотрела ход работ и сообщила, что основание для установки элементов уже готово, ожидается поставка. Открытие спортивного объекта запланировано на конец октября.

Также вместе со старостой деревни Анной Петровной Волковой Тамара Анатольевна прошла по территории и пообщалась с местными жителями.

Она выразила благодарность Анне Петровне за активность, позитив и неравнодушие к судьбе родной деревни, отметив, что на нее равняются многие.

Выездные встречи с жителями проводятся для получения обратной связи от жильцов, решения задач и определения приоритетных проблем деревень. Такие встречи позволяют выявить и решить проблемы, которые возникают у жителей, а также способствуют укреплению связей между жителями и администрацией.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.