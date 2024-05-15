Замглавы Подольска Ольга Шашкова провела обход в микрорайоне Шепчинки

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⁣Сотрудники администрации продолжают еженедельный мониторинг благоустройства в муниципалитете. Заместитель главы Ольга Шашкова совместно с начальником территориального отдела, представителями Подольского комбината благоустройства и управляющей организации осмотрела общественные пространства и дворовые территории в микрорайоне Шепчинки.

⁣⁣Основные вопросы касались своевременного вывоза мусора, покоса травы и содержания придомовых территорий. Также Ольга Игоревна проверила ход ремонта теплотрассы на улице Народной. Было дано поручение покрасить элементы детской игровой площадки на ул. Подольских Курсантов и ограждение хоккейной коробки вблизи дома 47 на улице Свердлова.

⁣⁣Выявленные нарушения взяты на контроль, уже в ближайшее время специалисты приступят к их устранению.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.