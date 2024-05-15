Замглавы Подольска Михаил Степанов провел обход на Весенней

сегодня в 18:45

Заместитель главы городского округа Подольск Михаил Степанов совместно с представителями МУП «УК Подольск», МУП «Водоканал» Подольска и профильными специалистами проверил содержание территории в северо-восточной части микрорайона Климовск. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Заместитель главы поручил привести в надлежащий вид фасады домов, удалить граффити на улице Заводской, 13. Также вопросы касались своевременного вывоза мусора на улице Симферопольской, 4, содержания подъездов и дворовых территорий.

Замечания взяты в работу профильными специалистами, их должны устранить в ближайшее время.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.