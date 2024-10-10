Замглавы Павловского Посада провел пеший обход закрепленных территорий

Пеший обход закрепленных территорий провел заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Александр Кулаков. В Павловском Посаде он встретился с жителями поселка Большие Дворы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

От горожан прозвучали обращения направить коммунальные службы в дом по адресу: ул. Спортивная, д. 6. Основная и частая проблема этого дома — низкое качество горячего водоснабжения, а также низкий напор воды. Сотрудники управляющей компании проведут необходимое обследование в ближайшие дни.

В Электрогорске Заместитель Главы посетил адрес по обращению гражданина из системы «Добродел». Горожанин обращался с вопросом по покраске и приведении в надлежащий вид малой архитектурной формы по адресу: ул. Кржижановского, д. 5. На данный момент работы по замечаниям неравнодушного жителя произведены.

Также Александр Кулаков пообщался с жителями Электрогорска на тему отопительного сезона. У присутствующих граждан жалоб на подачу отопления нет. Однако часть домов города все еще остаются без отопления в связи с техническим инцидентом на теплотрассе. Городские и ресурсоснабжающие службы делают все необходимое, чтобы ликвидировать аварийную ситуацию и пустить тепло в недостающие дома в кратчайшие сроки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.