Замглавы Павловского Посада Филипп Ефанов встретился с жителями

сегодня в 13:44

В Павловском Посаде Первый заместитель главы округа Филипп Ефанов встретился с инициативной группой жителей дома № 1 по улице Вокзальной. Подобные встречи проходят еженедельно в рамках пешего обхода территорий, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Основными вопросами павловопосадцев стали:

сроки установки детской игровой площадки;

обустройство парковочного кармана;

качество водоснабжения;

подготовка к отопительному сезону;

безопасность на дворовой территории.

«Модернизация игровой площадки проводится в рамках программы „Формирование современной комфортной городской среды“. До 15 сентября подрядчик должен завершить все работы. Лавочки, которые демонтировали на время проведения благоустройства, установим на прежнее место. Дал поручение сотрудникам МБУ „Благоустройство“ провести работы по дополнительному озеленению прилегающей территории. Обязательно вернемся после завершения всех работ, чтобы получить обратную связь от жителей», — сказал Филипп Александрович.

В данном доме проведены все подготовительные работы к отопительному сезону и получен паспорт готовности. По всем остальным вопросам жителям даны разъяснения и обозначены сроки устранения нарушений.

Записаться на личный прием можно по телефонам:

в Павловском Посаде: 2-11-79;

в Электрогорске: 3-77-47.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.