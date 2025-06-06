Замглавы округа Пушкинский проверила ход благоустройства лесопарка «Банный лес»

Ход благоустройства лесопаркового массива Банный лес — излюбленного места отдыха жителей Красноармейска — проверили заместитель главы округа Елена Панькив, председатель окружного совета депутатов Артем Садула, депутаты и активные жители. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже выполнены все подготовительные работы: проведена планировка территории, размечены пешеходные дорожки, определены места для детских и спортивных площадок, проложены закладные для электроснабжения. Четвероногие друзья не останутся без внимания — для них предусмотрено специальное место для выгула.

«С коллегами продолжаем контролировать ход благоустройства. По завершению работ у красноармейцев появится замечательное место притяжения, где они смогут прогуливаться и наслаждаться природой», — отметил председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула.

По проекту здесь появится удобная и современная рекреационная зона, гармонично вписанная в природный ландшафт. Работы ведутся бережно: тропинки аккуратно огибают многолетние деревья и сохраняют естественный облик лесного массива.

«Это лесопарковая территория, поэтому существует ряд ограничений для производства работ. Сегодня мы видим, что подрядчик выполняет работы по обустройству тропиночной сети из гранитного отсева, который по требованию лесфонда оставляет в сохранности наши вековые деревья. Подрядчик уже установил сваи, на которых будет располагаться павильон, он будет использоваться для проката велосипедов, инвентаря в зимнее время года», — рассказала заместитель главы округа Елена Панькив.

В лесопарке появится освещение и видеонаблюдение. Все работы планируют завершить уже в III квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.