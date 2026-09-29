Замглавы Наро-Фоминского округа вручила паспорта 15 подросткам

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Паспорта гражданина России 28 сентября торжественно получили 15 подростков в администрации Наро-Фоминского округа. Документы им вручила заместитель главы округа Елена Кузнецова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония вручения паспортов прошла 28 сентября в администрации Наро-Фоминского округа. Заместитель главы округа Елена Кузнецова вручила документы 15 подросткам.

«Хочется пожелать здоровья, счастья, успехов в учебе, верных друзей, смелости в выборе профессии. Желаю вам получить образование и вернуться работать в свой родной Наро-Фоминск, где вас всегда ждут», — поздравила ребят Елена Кузнецова.

Среди получивших паспорта — ученики восьмого класса наро-фоминской школы № 6 Ярослав и Варвара Вегеря. Они пришли на церемонию с мамой и признались, что волновались. Школьники рассказали, что теперь по-новому ощущают свою ответственность и открывшиеся возможности.

«Можно летать на самолете к родственникам без сопровождения, можно получить свою банковскую карту и многое другое», — рассказали Ярослав и Варвара.

Каждому подростку также вручили Конституцию Российской Федерации и обложку для паспорта с изображением наро-фоминской стелы «Город Воинской славы».

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.