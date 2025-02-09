Замглавы Лосино-Петровского встретилась с жителями Заводской улицы

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Вера Алексеева встретилась с жителями Заводской улицы в пгт Свердловский. Об этом сообщила пресс-служба адмниистрации муниципалитета.

Обход начали от дома № 2. По этому адресу ранее поступила жалоба на старые трубы, которые демонтировали во время капитального ремонта теплотрассы и оставили на парковке. Обращение отработали, трубы вывезли.

Много задано вопросов и про дальнейшее благоустройство территории: после завершения работ по капитальному ремонту тепловых сетей (мы проделали огромную работу в этом году, обеспечив бесперебойную подачу отопления во все дома) и окончания строительства новой поликлиники жители мечтают на этом месте видеть красивую благоустроенную территорию. Оно запланировано и будет выполнено при наступлении благоприятных погодных условий в тёплое время года. Особые пожелания — вернуть лавочки и высадить много декоративных кустарников и деревьев. Договорились что в мае, в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, вместе с жителями посадим Аллею Победы.

В этом году проведена модернизация детской игровой площадки у дома № 3 Заводской улицы. Жители поблагодарили руководство города, но отметили, что для безопасности малышей необходимо установить ограждение между парковкой и игровой зоной.

Также много обращений на открытый колодец, который представляет опасность пешеходам. Во избежание травм временно огородим его. Полностью этот вопрос будет решен в период комплексного благоустройства.

«Благодарю жителей за неравнодушие к нашему городу и участие во встрече.» — сказала Алексеева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.