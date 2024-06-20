Замглавы Лосино-Петровского повела обход на территории СНТ «Рябинка-1»

Заместитель главы Лосино-Петровского городского округа Валентина Тропанец повела обход на территории СНТ «Рябинка-1». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В обходе принимала участие депутат совета депутатов городского округа Лосино-ПетровскийТамара Шилова.

Важным вопросом является своевременный вывоз твердых коммунальных отходов. В СНТ поинтересовалась у жителей о своевременности вывоза мусора — жители довольны, мусор убран.

Председатель правления СНТ Анна Романова сообщила, что контракт заключен и вывоз ТБО на утилизацию осуществляется по графику: в выходные дни и по требованию. В целом, на территории товарищества действительно чисто-без нареканий.

Ключевым вопросом для жителей СНТ является — газификация, многие проживают на постоянной основе. Вопрос для жителей важный и при необходимости профильная структура администрации окажет сопровождение в решении вопроса.

Проблемный вопрос для жителей — это прилегающая к СНТ дорога, обеспечивающая непосредственный подъезд к товариществу. Дороге необходим ремонт! Поступила просьба о благоустройстве пешеходной дорожки для удобства жителей СНТ и близлежащего п. Аничково.

Также были затронуты вопросы электро- и водо-снабжения.

На все вопросы постаралась дать развернутые ответы. Темы, требующие более детальной проработки, будут взяты на контроль профильными структурными подразделения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.