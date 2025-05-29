Замглавы Лосино-Петровского обсудила с жителями вопросы благоустройства дворов

Заместитель главы округа Лосино-Петровский В. В. Тропанец провела обход закрепленной территории в пгт.Свердловский. Вместе с заведующим Свердловской поликлиникой ГБУЗ МО «Щелковская больница» Савосько Анастасией, лидером общественного мнения Азизовой Зоей и территориальным отделом Свердловский администрации городского округа Лосино-Петровский встретились с жителями многоквартирного дома № 4Б по улице Набережная в поселке Свердловский. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жителей волнуют вопросы благоустройства и содержания прилегающей к МКД территории:

модернизация ДИП во дворе дома;

своевременная уборка мусора на территории ДИП;

регулярное окашивание территории возле ДИП;

покраска песочницы и наполнение песком;

обустройство поля для игры в футбол;

систематический покос травы в зоне уличной сушки белья на протяжении всего сезона.

Все вопросы зафиксированы, протокол встречи направлен профильным структурным подразделениям для проработки.

«Благодарю неравнодушную Екатерину за открытое общение и желание сделать территорию поселка лучше. Уважаемые жители г. о. Лосино-Петровский, обход территории проводится на регулярной основе. Следите за анонсами на наших ресурсах», — сказала Тропанец.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.