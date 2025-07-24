Замглавы Лосино-Петровского Екатерина Белая провела встречу с активной молодежью

В формате стратегической сессии заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Екатерина Белая провела встречу с активной молодежью. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Основной темой разговора стали планы развития территории. Особое внимание уделили направлениям, которые особенно важны для молодых людей: благоустройству парковых зон, развитию спортивной инфраструктуры, поддержке творческих и образовательных инициатив, а также созданию новых возможностей для самореализации и трудоустройства. Кроме того, молодёжь заинтересована в проведении мероприятий патриотической направленности. Активисты предложили провести в парке патриотический фестиваль с интерактивами для жителей всех возрастов.

Было важно не только озвучить планы, но и услышать предложения молодых людей. Вместе обсудили реальные шаги по их реализации.

Беседа прошла в теплой, заинтересованной атмосфере — с открытым обменом мнениями и конструктивными идеями.

«Благодарю ребят за искренний и содержательный разговор. Уверена: такие встречи должны стать регулярными — только в диалоге мы сможем выстраивать по-настоящему современный и комфортный округ, в котором молодым людям будет хотеться жить, учиться, работать и реализовывать себя», — сказала Екатерина Белая.

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