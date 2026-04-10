Замглавы Лобни вошел в жюри конкурса «Учитель года» Подмосковья

Четвертый этап конкурса «Учитель года Подмосковья — 2026» завершился 9 апреля в Московской области. В испытании «Мастер-класс» финалисты представили авторские методики, а в состав жюри вошел первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Финалисты встретились на конкурсном испытании «Мастер-класс», где продемонстрировали инновационные подходы к преподаванию и собственные педагогические наработки. Одной из ключевых тем стало применение искусственного интеллекта и нейросетей в образовательном процессе.

«Ключевой темой конкурса стало использование искусственного интеллекта и нейросетей в образовательном процессе. Учителя представили практические кейсы персонализации обучения, автоматизации рутинных задач и создания новых интерактивных форматов. Это ценный обмен опытом в условиях стремительного развития новых технологий», — отметил Владимир Зиновьев.

Особое внимание участники уделили развитию эмоционального интеллекта школьников — эмпатии, саморегуляции и навыков эффективного взаимодействия. Также были представлены практики проектного обучения, методики преподавания иностранных языков с опорой на нейропсихологию и примеры организации групповой работы.

Впереди у финалистов новые конкурсные испытания. По их итогам в регионе объявят имя победителя конкурса «Учитель года Подмосковья — 2026».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.