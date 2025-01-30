Замглавы Ленинского округа навестила жительницу Видного в день освобождения Ленинграда

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова навестила жительницу города Видное Галину Белугину. На территории города она проживает с 1975 года, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Во время тревоги мы укрывались в подвалах. Было очень холодно, и мы собирали ненужные стулья со всех квартир, чтобы их сжечь и хоть немного согреться. Совсем нечего было есть, летом мы сажали траву под окнами. В то время на каждого человека полагалось всего по 125 грамм хлеба», — вспоминает Галина Белугина.

В пресс-службе рассказали, что Галина Ивановна родилась в Ленинграде. Когда началась блокада, ей был всего лишь год. На протяжении всего этого времени она оставалась в родном городе вместе с матерью, так как отец находился на службе в армии. После того как мама получила образование, они перебрались в город Петродворец Ленинградской области, где Галина окончила школу и техникум электросвязи. Галина Ивановна вырастила двоих детей, работала на телеграфе, а затем, на алюминиевом заводе.

Отметим, что такие визиты от представителей администрации стали доброй традицией в муниципалитете. Так, глава Ленинского городского округа Станислав Каторов почтил своим визитом еще одну жительницу города Видное Наталью Алексеевну Минаеву, которая стала свидетельницей тех страшных событий в Ленинграде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.