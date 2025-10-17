Замглавы комитета Калининграда задержали за мошенничество со скамейками

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного муниципального чиновника. Как сообщил 17 октября Калининградский областной суд в своем Telegram-канале , заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства городской администрации был задержан по подозрению в мошенничестве.

По данным следствия, в декабре 2023 года чиновник организовал подготовку коммерческих предложений с завышенной стоимостью поставки двух скамеек из мраморизованного известняка для нужд «Управления капитального строительства». Закупка осуществлялась в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

Особенностью проведения торгов стало то, что единственным их участником выступил индивидуальный предприниматель, с которым и был заключен государственный контракт.

После поставки скамеек в Сквер 70-летия Калининградской области в «УКС» были предоставлены документы, содержащие недостоверные сведения о реальной стоимости, качестве и стране-производителе изделий. В результате на счет предпринимателя было перечислено 8,2 млн рублей, тогда как действительный ущерб, понесенный управлением, превысил 1 млн рублей — именно на эту сумму была завышена цена в ходе недобросовестных торгов.

Суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого.



