Замглавы городского округа Балашиха провел обход территории в мкр «Заря»

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Вместе с представителями управляющей компании «Озарение», МБУ «Благоустройство-Балашиха», сотрудниками управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации округа и территориального отдела по Южной Балашихе, а также активными жителями Алексей Ковалев осмотрел содержание микрорайона Заря, сообщает пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

В ходе рабочей встречи также обсудили: устройство нового остановочного пункта у поликлиники № 1на улице Маршала Батицкого, ремонт дороги на улице Ленина, который будет запланирован на II–III квартал 2024 года в полном объеме.

«Управляющая компания «Озарение» работает хорошо, но необходимо своевременно вывозить мешки с уже собранным мусором и листвой, обратить внимание на ямочный ремонт дорог внутридворовых проездов, а также нанести разметки до праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы», — сказал Алексей Ковалев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.