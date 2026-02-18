Замглавы Электростали провел объезд территорий и пообщался с жителями

18 февраля первый заместитель главы городского округа Электросталь Бахматов Вадим Борисович провел объезд территорий и проверил готовность служб к новой снежной волне. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Главной темой по прежнему остается контроль качества расчистки дорог, тротуаров, подходов к пешеходным переходам, дворов и общественных территорий после сильных снегопадов. Особое внимание уделяется чистке крыш от снега и наледи, во избежание продавливания кровли и дальнейших протечек.

В ходе объезда были проинспектированы адреса, с которых поступали жалобы от жителей в течение прошлой недели, а также обратившихся с проблемами во время прошедшей накануне выездной администрации. Замечания направлены в работу профильным специалистам.

Удалось пообщаться в жителями, узнать о волнующих их проблемах напрямую. Такой вид взаимодействия является наиболее эффективным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.