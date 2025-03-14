Замглавы Дмитровского округа обсудил с жителями обновление очистных сооружений

Замглавы Дмитровского округа Сергей Колков, курирующий вопросы ЖКХ, провел встречу с активными жителями СНТ, ЖК и населенных пунктов, расположенных рядом с речкой Саморядовка. Основной темой обсуждения стало состояние очистных сооружений в микрорайоне Трудовая и рабочем поселке Некрасовский. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Очистные сооружения, многие из которых эксплуатируются уже более 60 лет, морально устарели. Но на них проводятся работы по модернизации, чтобы они соответствовали строгим нормативам российского законодательства», — пояснил Сергей Колков.

Из 50 очистных сооружений на территории округа 43 находятся на балансе муниципалитета, а остальные — в частной собственности. Представители Роспотребнадзора регулярно проводят замеры и берут пробы воды, чтобы контролировать качество работы этих важных инженерных объектов.

Сергей Иванович также сообщил, что округ подал заявку на участие в государственной региональной программе по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Программа рассчитана на несколько лет, и уже составлен подробный план работ. В ближайшее время в округ приедет рабочая группа Министерства ЖКХ Московской области, чтобы оценить необходимость модернизации объектов на месте.

«Участие в этой долгосрочной программе позволит нам модернизировать ряд очистных сооружений, сети, другое оборудование, связанное с водоснабжением и водоотведением», — отметил Сергей Колков.

Житель ЖК «Лесная быль» задал вопрос о сбросе воды через сток около этого комплекса.

Сергей Иванович ответил, что это однозначно не связано с деятельностью «Некрасовского водоканала». По его словам, есть подозрение, что кто-то самовольно подключился к трубе сброса со своего участка.

«Давайте вместе найдем нарушителя», — предложил он.

Последствия аварийного сброса будут устранены МУП «Некрасовский водоканал» до 1 июля, как только установится сухая погода.

Сергей Колков также попросил общественность помочь в разъяснении жителям правил пользования канализацией. Частой причиной аварий становятся засоры, вызванные сбросом посторонних предметов.

Житель СНТ «Саморядово» предложил создать мониторинговую группу, которая будет следить за незаконными сбросами в ручьи и реки. Он также отметил, что жители готовы подобрать несколько проектов, связанных с модернизацией местных очистных сооружений, и предложить их администрации для использования в работе.

В завершение встречи участники договорились продолжать совместную работу по охране природы Дмитровского округа. Следующая встреча запланирована на апрель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.