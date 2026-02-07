Замглавы департамента МЧС Арабидзе арестован по обвинению в получении взятки

Заместитель директора департамента международной деятельности МЧС Ираклий Арабидзе отправлен в СИЗО по делу о получении взятки и мошенничестве, сообщает ТАСС .

Фигуранту предъявлено обвинение по двум соответствующим статьям: ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере). Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Басманный суд удовлетворил ходатайство об аресте Арабидзе еще в декабре 2025 года. Также в СИЗО отправили экс-замдиректора этого же департамента Вадима Хасенова. Ему инкриминируют эти же статьи.

Обоим фигурантам грозит до 15 лет лишение свободы. Фигуранты обжаловали арест, апелляцию рассмотрит Мосгорсуд 18 февраля.

