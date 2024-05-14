Замглавы Балашихи Сергей Лукичев провел обход территорий в микрорайоне Ольгино

Вместе с представителями структурных подразделений администрации города, управляющих компаний, МБУ «Благоустройство-Балашиха», а также активными жителями первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев проверил уборку дворов, состояние детских и спортивных площадок, а также содержание и благоустройство общественных территорий микрорайона Ольгино.

В ходе рабочего визита были выявлены замечания по уборке улиц, а также по ямочному ремонту дорог, внутриквартальным проездам, уборке смета. Ответственным сотрудникам даны поручения для их устранения в ближайшее время.

Территорию Жилгородка вокруг деревянных домов будут убирать четыре компании: УК «Центржилсервис», «Скопа», «Пента» и МБУ «Благоустройство-Балашиха».

Также первый замглавы Балашихи осмотрел территорию Ольгинского пруда, который два года назад участвовал в областном голосовании «Формирование комфортной среды». Здесь решили сделать пешеходные дорожки и лавки для временного отдыха жителей. Вопросы дальнейшего благоустройства взяты в работу.

Все замечания и просьбы жителей были занесены в протокол и взяты на личный контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.