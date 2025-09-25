Замглавы Балашихи проверил содержание территории мкр Железнодорожный в Балашихе

Также в рабочей встрече принял участие депутат Совета депутатов Вадим Кузнецов, активные жители, сотрудники МБУ «Балашиха — Благоустройство», управляющая компания «Наш дом».

«Осмотрел территорию на предмет содержания, в том числе на наличие мусора на контейнерных площадках, во дворах и на улицах микрорайона, а так же содержание детских площадок», — поделился Михаил Объедков.

Во время обхода была проведена проверка содержания состояния дорог и тротуаров, включая оценку чистоты Комсомольского проезда и Школьного бульвара.

Также в рамках встречи участники осмотрели объект капитального ремонта — дома № 4 на Комсомольском проезде. В рамках обхода были рассмотрены вопросы по уборке придомовых и общественных территорий.

Жители смогли задать вопросы и предложить свои идеи по благоустройству микрорайона. Все просьбы переданы в профильные ведомства для проработки и решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.