Замглавы Балашихи провел обход территории ЖК «Леоновский Парк»

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин совместно с сотрудниками управляющих компаний провел инспекционный обход территории жилого комплекса «Леоновский Парк». На встрече также присутствовали активные жители района, сообщает пресс-служба администрации округа.

Максим Сидоркин проверил дворовые и общественные зоны, особое внимание уделил состоянию детской игровой площадки на улице Соловьева.

«Осмотрели детскую игровую площадку, расположенную вблизи дома № 2 по улице Соловьева, зафиксировали дефекты, образовавшиеся в процессе ее эксплуатации, для передачи в работу подрядчику», — отметил Максим Сидоркин.

Жители района задали интересующие их вопросы по благоустройству территории. Центральным вопросом встречи стало обустройство контейнерной площадки на улице Соловьева, дом № 1 для снижения нагрузки на ближайшую площадку. Жители также предложили организовать пешеходный переход между домом № 1 на улице Брагина и домом № 2 на улице Соловьева для повышения безопасности движения.

Все материалы и просьбы жителей переданы в профильные ведомства для проработки и решения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.