Замглавы Балашихи провел обход территории в мкр Павлино

Заместитель главы Балашихи Михаил Объедков провел обход территории в микрорайоне Павлино. Михаил Объедков дал поручения профильным службам по устранению замечаний и взял их на личный контроль, передает пресс-служба администрации городского округа.

Вместе с активными жителями, представителями УК «Прогрессжилсервис», ГК «Самолет» и МБУ «Благоустройство-Балашиха» он проверил уборку дорог и тротуаров, покос травы, окрас ограждений, спил сухостойных деревьев и благоустройство сквера в микрорайоне.

Так, существующий сквер приведут в порядок в ближайшие дни и установят тротуар между ул. Троицкой, д. 1 и Павлино, д. 22.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.