Замглавы Балашихи провел обход микрорайона Железнодорожный

Первый заместитель городского округа Балашиха Сергей Лукичев осмотрел микрорайон Железнодорожный. Также в обходе принял участие заместитель главы округа Михаил Объедков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Целью выездного мероприятия стала оценка текущего состояния дворов, детских и спортивных площадок, парковочных зон, дорог и контейнерных площадок.

В ходе осмотра были выявлены участки, требующие ремонта, а также собраны предложения от активных жителей микрорайона Железнодорожный.

«На встрече присутствовали активные жители Железнодорожного, которые предложили свои идеи по улучшению микрорайона и его модернизации. По результатам встречи сформирован детальный план мероприятий по улучшению территорий», — отметил Сергей Лукичев.

Соответствующие поручения будут переданы в управляющие компании и ответственным подразделениям администрации округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.