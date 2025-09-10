Замглавы Балашихи осмотрел территорию микрорайона Северный

сегодня в 17:59

Заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин провел обход территории микрорайона Северный. На встрече присутствовали местные жители и представители управляющей компании, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На территории микрорайона Северный было проверено содержание дворовых и общественных территорий, оценено состояние детских игровых площадок.

Особое внимание было уделено уборке опавшей листвы с тротуаров и дорог общего пользования.

«Обсудили проблему, связанную с удалением деревьев. Приняли решение обратится в войсковую часть Министерства обороны России в виду того, что часть деревьев произрастает на земельном участке, находящемся в пользовании данной военной части», — отметил Максим Сидоркин.

Все вопросы и замечания взяты в работу и будут переданы в необходимые подразделения администрации.

Формат открытого диалога является отличной возможностью для жителей получить необходимую помощь, а для представителей администрации — принять меры по незамедлительному устранению существующих недостатков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.