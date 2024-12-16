Заместители главы Егорьевска провели встречу по обращениям жителей деревни Яковлево

В деревне Яковлево городского округа Егороьевск прошла встреча с заместителями главы муниципалитета. Предметом беспокойства сельчан стали дороги в коттеджном посёлке внутри деревни. 13 лет назад, при объединении более 100 коттеджей в некоммерческое партнерство собственников земельных участков, часть дорог общего пользования попала в собственность НП СЗУ «Саввинские берега», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Владельцы коттеджей взяли на себя обязательства платить взносы для обслуживания и содержания этой части дорог. Центральная дорога в Яковлево — муниципальная. Теперь часть жителей деревни высказывает опасения, что проезд по частным дорогам может быть ограничен решением собственников, и ратует за их передачу на баланс муниципалитета.

Заместители Главы округа Роман Заплитный и Сергей Евстигнеев внимательно выслушали всех участников встречи и пообещали детально разобраться в ситуации. Роман Заплитный является также председателем Комитета по управлению имуществом Егорьевской администрации. Прежде всего, проверят информацию о намерении ограничения проезда по дорогам общего пользования. К этой работе будут привлечены специалисты Территориального управления администрации округа. О проделанной работе и возможных путях решения проблемы жителям расскажут на очередной встрече с представителями администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.