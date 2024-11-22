Заместители главы Дмитровского округа проверяют содержание территории

сегодня в 12:40

По поручению ВРИП главы Дмитровского округа в муниципалитете еженедельно проходят встречи с жителями и осуществляется мониторинг текущего содержания территорий населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Заместитель главы Алексей Ионов совместно с сотрудниками управления градостроительной политики проинспектировал закрепленную территорию — ул. Инженерная, 4.

В ходе встречи проверил качество и ремонт восстановленного дорожного покрытия на придомовой территории. Кроме того, Алексей Ионов получил несколько пожеланий касаемо улучшений состояния придомовой территории и обещал проработать их совместно с управлением ЖКХ и благоустройства.

«Проведение пеших обходов территории позволяет осуществлять комплексный анализ текущего состояния придомовых пространств, а благодаря слаженной работе структурных подразделений оперативно поставить задачи профильным структурным подразделениям для устранения выявленных проблем и достижения результата, который сразу виден жителям», — рассказал Алексей Ионов.

Во время каждого обхода сотрудники администрации проводят проверку хода ремонтных работ, состояния дворовых территорий, детских площадок, дорог, контейнерных площадок, а также содержания придомовых территорий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.