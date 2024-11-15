Заместитель главы Чехова проверил содержание дворовых территорий на улице Ильича

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин проверил состояние содержания дворовых территорий города по адресам: ул. Ильича, д. 31 д. 33, д. 35. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Такие выезды — это не просто формальный обход, а необходимая часть работы, позволяющая получить полное представление о реальном положении дел. Лишь видя всё своими глазами, можно оценить масштабы предстоящих работ, зафиксировать все недостатки и определить, в каких направлениях требуется следует усилиться», — подчеркнул Алексей Родин.

В обходе также приняли участие коллеги из МБУ «Чеховское благоустройство» и управления контрольной деятельностью администрации г. о. Чехов. Особое уделили внимание проверке безопасности игровых и спортивных площадок, состоянию: тротуаров, парковок и зон отдыха. Все обнаруженные при осмотре недочёты были направлены в соответствующие структурные подразделения и взяты под личный контроль заместителя главы муниципалитета.

«Еще, нам удалось побеседовать с местным жителем улицы Ильича, узнать есть ли проблемы в содержании территорий, есть ли актуальные, волнующие вопросы. Личное общение с жителями — приоритет в моей работе, ведь только так можно узнать настоящие проблемы. Именно люди подсказывают, расставляют акценты, указывают на проблемы, советуют и в итоге задают основной вектор работы», — рассказал заместитель главы округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.