Замглавы Дзержинского Никита Иванов проверил установку новогодних елок в городе

Монтаж новогодних красавиц уже завершен на улице Ленина и площади Дмитрия Донского. Искусственные елки надежно укреплены, украшены разноцветными шарами. Работу елочных гирлянд, подключенных к городским электросетям, успешно протестировали, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

1 декабря в 17 часов на площади Дмитрия Донского состоится торжественное открытие главной городской ёлки. Как обещают организаторы, мероприятие будет интересно как детям, так и взрослым. В программе выступления городских творческих коллективов, песни и веселые викторины. И, конечно, церемония зажжения огней на главной елке городского округа Дзержинский.

В Дзержинском в этом году запланированы самые разнообразные новогодние мероприятия. Подробная афиша праздничных мероприятий будет опубликована в ближайшее время на сайте Администрации и городских пабликах в соцсетях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.