Заместитель главы Чехова провел осмотр многоквартирных домов по улице Дружба

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По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Евгений Акуличев осуществил выезд для осмотра внутридворовой территории и многоквартирных домов по адресам: ул. Дружбы, д. 2, д. 4, д. 6. В мероприятии также приняли участие представители управляющей компании и активные жители указанных домов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе осмотра было установлено, что в подъезде производится регулярная уборка, а также выполнен ремонт, что положительно влияет на состояние общего имущества. На основании обсуждений с жителями, заместителем главы округа были даны поручения управляющей компании:

В рамках месяца чистоты и благоустройства в 2025 году заменить забор в палисаднике;

Провести уборку подвальных помещений до 18 октября 2024 года;

Провести ревизию электрощитов до 30 октября 2024 года.

«Призываем жителей сообщать о любых выявленных проблемах, чтобы вместе обеспечить безопасность и комфортное проживание в нашем городе», — отметил Евгений Акуличев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.