Заместитель главы Балашихи встретился с жителями дома № 5 на ул Реутовской

Член местного политсовета партии «Единая Россия» Максим Сидоркин в рамках партпроекта «Жители МКД» провел осмотр системы водоотведения в подвальном помещении дома совместно с представителями управляющей компании и жителями, которые направляли многочисленные обращения по вопросу подтопления подвального помещения МКД в связи с прорывом канализационных труб, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это наглядный пример того, как совместные усилия партийцев, управляющей компании и активных граждан позволяют оперативно реагировать на вопросы и находить пути их решения.

«Поговорили с жителями. Поблагодарил их за активную гражданскую позицию и готовность к сотрудничеству в решении вопроса. Хочу отметить, что совместная работа всех заинтересованных сторон — залог эффективного результата», — сказал координатор партийного проекта «Жители МКД» Максим Сидоркин.

Результаты проверки будут тщательно проанализированы, а все необходимые ремонтные работы будут выполнены в кратчайшие сроки. Максим Сидоркин пообещал жителям постоянный контроль за ходом работ. Он подчеркнул, что подобные ситуации требуют системного подхода, включающего в себя не только оперативное устранение последствий аварий, но и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных инцидентов в будущем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.