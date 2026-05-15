Замдиректора школы из Шатуры вошла в кадровый резерв Подмосковья

Заместитель директора школы № 4 Шатуры Светлана Романова вошла в кадровый резерв руководителей системы образования Московской области по итогам проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Церемония закрытия второго потока прошла 13 мая с участием более 300 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В регионе завершился второй поток проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». В церемонии закрытия приняли участие участники программы, руководители муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций Подмосковья.

Светлана Романова успешно прошла все этапы отбора, защитила проект и аттестацию, после чего была включена в кадровый резерв региона.

«Это был не просто образовательный проект, а настоящее профессиональное путешествие длиной в несколько месяцев. С октября мы вместе с наставниками росли, учились, пробовали новое, переосмысливали управленческий опыт. Мастер-классы, тренинги, стажировки в сильнейших школах Подмосковья, разработка и защита проектов — каждый этап был шагом вперед. Шагом к более осознанному управлению и пониманию роли современного образования», — сказала Светлана Романова.

Она отметила, что участие в проекте стало новой точкой отсчета в профессиональном развитии благодаря поддержке коллег, наставников и экспертов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.