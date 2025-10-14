Стали известны итоги конкурсного отбора претендентов на премию губернатора Московской области «Лучший по профессии в сфере образования». Лучшим руководителем образовательной организации в номинации «Кузница профессионалов» стала Надежда Владимировна Еркина, заместитель директора по учебно-методической работе Шатурского энергетического техникума, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Как отметила Надежда Владимировна, важное направление ее деятельности — международные конференции, которые помогают формировать настоящих профессионалов. В этом году на базе Шатурского энерготехникума провели четыре научно-практические конференции, собравшие более 70 участников, в том числе представителей Узбекистана и Беларуси. Под руководством Надежды Владимировны студенты принимают участие в научных конференциях и показывают высокий уровень исследовательских работ.

В 2024 году Шатурский энерготехникум представлял Московскую область на Всероссийском конкурсе исследовательских проектов «Без срока давности» и Всероссийском фестивале методических разработок по кинопедагогике «Лента памяти». Призерами фестиваля «Лента памяти» стали директор Шатурского энергетического техникума Юрий Давыдов и заместитель директора по учебно-методической работе Надежда Еркина.

Ранее премии губернатора «Лучший по профессии» в сфере образования был удостоен директор Шатурского энергетического техникума Виталий Давыдов. Высокая награда была присуждена Виталию Юрьевичу как лучшему руководителю образовательной организации в номинации «Социальное партнерство».

Десять преподавателей энерготехникума получили квалификационную категорию «Педагог-наставник», а это значит, что будущие профессионалы — в надежных руках. Сегодня в образовательном учреждении готовят отличных специалистов для различных предприятий и организаций сферы энергетики не только муниципального округа Шатура, но и всего Подмосковья.

