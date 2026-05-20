ЗакС Петербурга расширил выплаты многодетным семьям

Пособие для многодетных семей в Петербурге сохранят при превышении дохода до 10%

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении одобрили поправки, которые позволят многодетным семьям получать ежемесячное пособие при превышении прожиточного минимума до 10%, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Законодательное собрание Петербурга на заседании 20 мая единогласно поддержало инициативу о смягчении условий предоставления ежемесячного пособия многодетным семьям.

Согласно поправкам, выплаты сохранятся, если среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум, но не более чем на 10 процентов.

«Эта мера поддержки, по подсчетам Социального фонда, коснется порядка 360 семей в Петербурге», — отметил представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко.

В 2026 году размер пособия для многодетных семей превышает 10 тысяч рублей. Константин Сухенко добавил, что выплата назначается сроком на один год.

