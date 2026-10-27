«Закрашивание» данных банковской карты на фото не защищает от мошенников — МВД

«Закрашенный» в редакторе телефона снимок банковской карты не спасает ее данные от мошенников, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

В правоохранительных органах отмечают, что не все инструменты рисования по умолчанию дают 100% непрозрачность. К тому же размытие (blur) — это изменение данных, а не удаление.

«Отправляя частично „закрашенное“ фото, например, банковской карты, есть риск стать жертвой мошенников», — отметили в МВД.

В открытых источниках существуют инструменты и алгоритмы, которые могут частично восстанавливать «закрашенный» текст при определенных условиях. Особенно риски возникают, если текст крупный и контрастный.

Кроме того, некоторые приложения и файлы могут сохранять служебную информацию или промежуточные версии изображения. То есть в отдельных случаях мошенники могут извлечь эти данные.

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