Законопроект о регулировании видеоигр в РФ предложили доработать

Видеоигровые ассоциации и отраслевые компании предложили внести поправки в декабрьский законопроект о регулировании индустрии. Доработанный документ они направили в Госдуму, сообщает « Коммерсант ».

Инициаторы поправок считают, что часть требований, представленных в декабрьском законопроекте, «избыточна» и «невыполнима».

Так, они предлагают, чтобы авторизовывать пользователей через «Госуслуги» могли только те разработчики видеоигр, у которых есть юрлицо в РФ. Тогда как в текущей редакции это требование касается абсолютно всех компаний данной индустрии, даже зарубежных.

Еще авторы письма хотят, чтобы из законопроекта исключили требования к непрерывному доступу пользователей к аккаунтам. Кроме того, они предлагают ввести гибкий механизм маркировки игр и возможность оспорить экспертизу маркировки.

Ранее стало известно, что игровые сервисы в РФ могут обязать идентифицировать пользователей через «Госуслуги» в соответствии с декабрьским законопроектом. Это направлено на идентификацию пользователей.