Закон об иноагентах повлиял на продажи книг Свена Нурдквиста в России

Издательство «Белая ворона» объявило о временном прекращении продаж четырёх культовых книг о Петсоне и Финдусе — «Охота на лис», «Петсон идет в поход», «Петсон грустит» и «Готовим с Петсоном и Финдусом».

Причина — внесение переводчицы Александры Поливановой в реестр иностранных агентов. Именно её переводы двадцать лет назад познакомили российских читателей с этими историями, ставшими детской классикой.

Книги по закону должны получить маркировку 18+. Издательству предстоит нанести на обложки плашку «иноагента» — только после этого книги смогут вернуться на прилавки

«Как только мы проделаем такую работу, книжки снова появятся в продаже. Но, как вы уже поняли, будут нюансы», — пояснили в «Белой вороне».

При этом остальные книги серии, переведённые другими авторами, остаются в свободной продаже.