Закон о ресурсных приемных семьях приняли в Подмосковье

«В ресурсные семьи дети помещаются временно, на срок, необходимый для профилактической работы с родителями и последующей передачи им ребенка на воспитание либо подбора для ребенка постоянной замещающей семьи. В ресурсной семье дети чувствуют себя комфортнее и спокойнее, чем в семейном центре», — сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Он уточнил, что ресурсная семья должна иметь опыт, также она может оформить опеку над детьми. В то же время служба сопровождения окажет помощь принимающей семье и родным родителям ребенка.

По словам Голубева, таким решением Мособлдума закрепляет в законе термин ресурсных семей и меры денежной поддержки. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Размер денежной выплаты в зависимости от возраста ребенка:

до 12 мес. — 23,8 тыс. руб.;

от 12 до 18 мес. — 18,8 тыс. руб.;

от 18 мес. до 3 лет –18,8 тыс. руб.;

от 3 до 7 лет — 18,8 тыс. руб.;

от 7 до 12 лет — 18,8 тыс. руб.;

от 12 до 18 лет — 19,6 тыс. руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что жители региона получают социальные льготы.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“», — рассказал Воробьев.