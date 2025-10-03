«Закон не нарушает»: педагоги из Сочи оценили текст Oxxxymiron* на олимпиаде
В управлении образования города Сочи заявила, что использование текста песни Мирона Федорова (Oxxxymiron)* на школьной олимпиаде не нарушает никаких законов: единственная цель разработчиков — это изучение русского языка, сообщает RT.
«Невозможно требовать от педагога-филолога глубоких познаний во всех музыкальных жанрах, так же как и во всех направлениях и авторах современной музыкальной поэзии. Его задача — анализировать язык как систему, что и было сделано», — сказали в ведомстве.
По словам педагогов, рэп в данном контексте рассматривался лишь как одна из современных форм словесного искусства и вид поэтического текста, а не как элемент субкультуры или стремление к популяризации певца. Однако в управлении пообещали теперь внимательнее анализировать источники текстов для олимпиад.
Ранее в администрации Сочи начали проверку по факту использования текста певца Oxxxymiron* для школьной олимпиады по русскому языку.
*Признан Минюстом РФ иноагентом
