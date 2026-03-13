Заказов нет: производитель отреагировал на предложение вернуть таксофоны на улицы

Российский производитель таксофонов заявил, что их давно никто не заказывал

Закупкой таксофонов в России уже давно никто не интересовался. Об этом рассказал российский производитель после предложения депутата Госдумы Игоря Антропенко вернуть такие автоматы на улицы, сообщает «Подъем» .

На пермском телефонном заводе «Телта» рассказали, что на сайте предприятия выставлено несколько таксофонов, которые предлагают к покупке. Но по факту их производство «давно остановлено».

«На сайте размещено, что мы можем их делать, но по факту заказов на них нет. Соответственно, не делаем. Давно уже»», — отметили на заводе.

Интереса к закупке таких автоматов давно никто не проявлял, то есть услуга является невостребованной. Однако производитель отметил, что при необходимости производство можно возобновить.

Ранее депутат Игорь Антропенко предложил снова ставить на улицах таксофоны. По его словам, с их помощью можно будет звонить и выходить в интернет во время ограничений мобильной связи.

