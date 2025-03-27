Заявление на питание в школах Подмосковья переведут в цифровой вид

В Подмосковье планирует перевести в цифровой вид услугу по приему заявлений на питание в школах и. Не нужно будет подавать ничего на бумажном носителе, сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Она отметила, что вопрос школьного питания всегда всех волнует.

«Заявление на питание онлайн — это, конечно, прежде всего та услуга, которая необходима на получение льготного питания в школах. На бумажном носителе сейчас она существует, а такой контингент льготников — это 280 тыс. человек. То есть мы переведем эту услугу в цифровой вид, и, соответственно, не нужно будет подавать ничего на бумажном носителе», — сказала Пильдес на 108-м заседании Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.