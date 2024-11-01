Заявку на участие в конкурсе СМИ «Слово в защиту — 2024» можно подать до 1 ноября

По инициативе подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской проводится конкурс на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Журналисты, которые освещают события на правозащитную тему, могут принять участие в нашем конкурсе. Вы не только поднимаете сложные и важные вопросы наших жителей, тем самым способствуя их решению, но и занимаетесь важной просветительской деятельностью», — сказала Ирина Фаевская.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Правовое просвещение», где участвуют журналистские материалы, посвященные соблюдению конституционных прав и свобод человека, а также правозащитной деятельности, «Профессия — правозащитник», в такой номинации могут участвовать материалы, посвященные журналистским расследованиям, а также конкретным ситуациям по нарушению прав и свобод граждан и оказанию содействия в их решении. В номинации «Лучший правовой блог» принимаются материалы, посвященные актуальным изменениям законодательства о мерах государственной поддержки граждан.

К творческому соревнованию будут допущены работы, опубликованные, либо вышедшие в эфир с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Материалы принимаются не позднее 1 ноября 2024 года на адрес электронной почты: upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс» в следующих форматах: PDF-файлы для печатных СМИ, видео- и аудиоматериалы, а также активные интернет-ссылки.

Награждение победителей состоится в ноябре.

Ознакомиться с положением о конкурсе, а также скачать конкурсные заявки можно по ссылке: https://upch.mosreg.ru/sobytiya/novosti-upolnomochennogo/04-04-2024-16-55-07-startoval-priem-zayavok-na-uchastie-v-konkurse-smi.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.