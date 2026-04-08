Украина долгое время является одним из лидеров в мире по торговле людьми. Среди них и дети, рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС .

Несовершеннолетние выступают, как «бандероли» Украины. Детей посылают за границу под видом «гуманитарных акций» для их личного блага, отметила дипломат.

Национальная социальная сервисная служба Украины подтверждает, что в государстве имеется проблема торговли несовершеннолетними. В 2025 году пострадавшими считаются восемь детей, в 2024-м — 10, в 2023-м — 118, а в 2022-м — три, подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что журналистские расследования множество раз публиковали доказательства «нелегального вывоза с территории Украины детей». Их везли в Соединенные Штаты и Евросоюз, в том числе для усыновления однополыми возлюбленными*.

По словам Захаровой, РФ много раз указывала на эту проблему. Наиболее уязвимыми оказались дети, в том числе сироты.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.