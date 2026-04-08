Захарова указала на проблему торговли детьми на Украине
Фото - © Кирилл Зыков/РИА Новости
Украина долгое время является одним из лидеров в мире по торговле людьми. Среди них и дети, рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Несовершеннолетние выступают, как «бандероли» Украины. Детей посылают за границу под видом «гуманитарных акций» для их личного блага, отметила дипломат.
Национальная социальная сервисная служба Украины подтверждает, что в государстве имеется проблема торговли несовершеннолетними. В 2025 году пострадавшими считаются восемь детей, в 2024-м — 10, в 2023-м — 118, а в 2022-м — три, подчеркнула Захарова.
Дипломат отметила, что журналистские расследования множество раз публиковали доказательства «нелегального вывоза с территории Украины детей». Их везли в Соединенные Штаты и Евросоюз, в том числе для усыновления однополыми возлюбленными*.
По словам Захаровой, РФ много раз указывала на эту проблему. Наиболее уязвимыми оказались дети, в том числе сироты.
* Международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.
