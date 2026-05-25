Таинственное исчезновение: что известно о пропаже стримера Ивана Insider

Стример Иван Андреев, стоявший у истоков формирования профессионального комьюнити, перестал выходить на связь при обстоятельствах, которые многие его коллеги называют «странными» и «пугающими». В материале РИАМО — о том, что известно об исчезновении Insider.

Чем известен стример Insider: биография и карьера

Иван Андреев — ветеран стриминговой индустрии. На момент исчезновения ему исполнилось 35 лет, он родился 12 февраля 1991 года в Санкт-Петербурге. Свою карьеру в прямом эфире он начал еще в 2017 году, когда платформа Twitch только набирала обороты в СНГ.

В отличие от многих молодых стримеров, Иван пришел в индустрию уже зрелым человеком с определенным жизненным багажом. Его первые эфиры были посвящены популярным соревновательным играм, однако зрителей привлекал не только геймплей, но и харизма автора. Insider отличался рассудительностью, грамотной речью и умением поддерживать диалог на серьезные темы, что быстро выделило его на фоне эксцентричных коллег.

Наибольший медийный вес Иван набрал в период с 2017 по 2020 годы. В это время он стал неотъемлемой частью тусовки топовых стримеров, активно участвуя в коллаборациях и шоу-матчах. На его Twitch-канал подписалось более 93 тысяч человек. Несмотря на то что в последние годы он стал реже выходить в прямые эфиры, его авторитет в индустрии оставался непоколебимым. Он переключил фокус на развитие своего Telegram-канала и новые сферы деятельности, включая инвестиции и работу с криптовалютами.

Иван Андреев женат — 14 ноября 2024 года он сыграл свадьбу со стримершей Валерией Leron_Baron, с которой был в отношениях с 2022 года.

Исчезновение стримера Insider: хронология событий

Информация о пропаже Ивана начала распространяться 23 мая 2026 года. Первой тревогу забила известная блогер и стримерша Наталья Бердникова (GENSYXA), которая опубликовала призыв о помощи в своих социальных сетях.

Обстоятельства

По имеющимся данным, последний раз Ивана видели в понедельник, 18 мая 2026 года, в Москве. События того дня развивались следующим образом:

Встреча в Москве: Иван отправился на запланированную встречу (детали которой не разглашались).

Планы на вылет: Вечером того же дня Андреев должен был вылететь в Сербию. Коллеги подтверждают, что у него был куплен билет до Белграда.

Потеря связи: До места назначения стример так и не добрался. В списках прибывших в Белград его не оказалось, а телефон отключился еще в Москве.

Друзья и родственники Ивана пытались самостоятельно найти его, прежде чем вынести ситуацию в публичное поле. На текущий момент местонахождение Андреева остается неизвестным.

Реакция комьюнити и мнения коллег-блогеров

Исчезновение Insider’а вызвало волну постов от крупнейших представителей индустрии. Большинство коллег Ивана сходятся во мнении, что ситуация выходит за рамки «простого творческого отпуска».

«Мы все ищем его уже трое суток, но пока что безуспешно. Просим всех неравнодушных помочь в поисках!» — написала GENSYXA, подчеркивая серьезность ситуации.

К поискам и распространению информации подключились такие гиганты платформы, как Вадим Evelone Козаков и Роман Mokrivskiy Мокривский. Однако наиболее резонансное мнение высказал стример Александр Шальчинов (VooDooSh).

Александр VooDooSh предположил, что исчезновение может быть связано с профессиональной деятельностью Ивана вне стриминга. По словам Шальчинова, в последнее время Андреев глубоко погрузился в мир криптовалют и инвестиций. В этой сфере нередко происходят инциденты, связанные с криминалом или давлением со стороны недоброжелателей.

«Человек пропал. Пропал без вести. К сожалению, к огромному. Могли быть на то причины? Могли быть, в его случае могли быть. Не в первой, как говорится подобное. Занимался он криптой, какими-то инвестициями и так далее. Не в первый раз, как говорится, такие по осени всплывают. Я не говорю конкретно про него, я говорю в целом про криптотрейдеров, особенно которые берут средства у других людей, поэтому тут дело такое. Жаль, очень жаль, безумно жаль. Ждем, с лучшими новостями», — отметил стример.

Некоторые подписчики выдвигают версии о том, что Иван мог намеренно «лечь на дно», скрываясь от угроз, однако отсутствие связи с самыми близкими друзьями делает эту теорию менее убедительной. «Я все-таки думаю, что физически с ним все хорошо, по крайней мере мне хочется так думать и надеяться. Пропал? Ну были причины видимо на то, чтобы пропасть. Соответственно, именно то, что какой-то криминал? Ну сомневаюсь в этом плане. Я сомневаюсь. Не верится мне в какое-то хищение, в какую-то кражу, не верится. Пока мои мысли такие, что он сам не хочет, чтобы его нашли. Пока что, я не знаю, мне так кажется, я не знаю», — предположил VooDooSh.

«Информация, которая появляется по Инсайдеру, не может быть озвучена в данный момент. Во-первых, в связи с новыми подробностями, шанс того, что Инсайдер не хочет, чтобы его нашли, возрос, а во-вторых, это просто одна из версий. Ивана все также никто не видел и не нашел», — добавил стример Алексей Pch3lk1n Пчелкин.

JesusAVGN* на своем стриме также рассказал, что Insider брал у других стримеров деньги для инвестиций в крипту и возвращал с прибылью, оставляя себе процент. По словам Хесуса*, Иван занимался этим давно, а деньги ему доверяли многие топ-стримеры, включая VooDooSh.

* — признан иноагентом в РФ.