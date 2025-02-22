Захарова спела Bella ciao после получения петиции с извинениями народа Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова исполнила известную итальянскую композицию Bella ciao после вручения петиции с извинениями от граждан республики за высказывания президента Серджо Маттареллы, сообщает ТАСС .

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что действия России в украинском конфликте напоминают деятельность нацистской Германии в Европе.

Петицию с извинениями за слова Маттарелла, которую подписали более 25 тыс. человек, российскому дипломату вручил итальянский журналист и активист Винченцо Лоруссо, освещающий жизнь на Донбассе.

«Эту песню у нас все знают и поют на русском, а припев — на итальянском. Это песня итальянских партизан», — сказала Захарова.

Она добавила, что граждане России любят Италию и знают истинную историю страны, где было очень сильное антифашистское движение.